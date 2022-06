Ehrgeizige Ziele mit Schwieberdingen Hemmingen trotzt dem Klimawandel

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Klimawandel Europas Kampf gegen den Klimawandel Die EU will den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen drastisch verringern. Im Europaparlament steht nun eine wichtige Abstimmung an.

Doch all das reicht aus Sicht des Bürgermeisters nicht. Es sei „dringend notwendig, weitere Maßnahmen zu entwickeln, Potenziale zu erkennen und mittels Haushaltsplanung in den nächsten Jahren bis 2040 konkret zu realisieren“, sagt Thomas Schäfer. Ihm sei wichtig, ins Konkrete zu gehen und einen Handlungsleitfaden zu haben. Zumal „Basisarbeit“ sein müsse: Dem Klimawandel könne nur wirksam auf kommunaler Ebene in seiner Breite begegnet werden. „Wenn wir damit nicht anfangen, dann wird das nichts.“ Und ohne die Pandemie, so Schäfer, wäre das Thema Klimawandel auch viel stärker im Fokus. Trotzdem: „Die Hitzetage zum Beispiel führen uns die Folgen des Klimawandels plastisch vor Augen, machen ihn greifbar“, sagt der Bürgermeister.