Ehrenamtspreis für Jochen Walter Die Liebe zum runden Leder hat er geerbt

Das fußballerische ABC lernte Jochen Walter beim TSV Höfingen, wo sein Vater Jugendleiter war. In der Saison 1992/93 kam er über Steffen Schmidt zum SV Gebersheim. „Der SV hat damals keine A-Jugend gehabt, aber beim TSV Höfingen haben fünf Gebersheimer gespielt“, weiß Jochen Walter noch gut. Seinen größten Erfolg hatte er in der Saison 1998/99, als dem SV Gebersheim unter Coach Lothar Mattner der Sprung von der Bezirksliga in die Landesliga gelang. An zwei weitere Spiele aus seiner aktiven Laufbahn hat er ebenfalls noch besondere Erinnerungen: 1992 (2:14) und 1997 (0:8) war er zweimal Teil einer Altkreis-Auswahl, die dank guter Sponsorenkontakte Freundschaftsspiele gegen Bayern München bestreiten durfte. Erst im Alter von 36 Jahren hängte der Linksfuß, der meistens als Libero oder Innenverteidiger agiert hatte, seine Kickstiefel an den Nagel.