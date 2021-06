Ehrenamtliche informieren Studieren schon – aber was und wie funktioniert das?

Der eigene Bildungsweg hängt also maßgeblich vom Bildungsstand der eigenen Eltern ab und dies trotz weitreichender Bildungsreformen in den 1960er- und 1970er-Jahren. Die Gründerin Katja Urbatsch stellte ihre Erfahrungen anderen jungen Menschen aus Nichtakademiker-Familien zur Verfügung. So entstand 2008 die Organisation Arbeiterkind. Heute engagieren sich mehr als 6000 Ehrenamtliche in rund 80 lokalen Gruppen – zwei davon an diesem Juni-Vormittag im ASG: Thurid und Robin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut, er studiert Eventmanagement an der Macromedia Hochschule.