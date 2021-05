Ehrenamt in Renningen Second-Hand-Laden in Malmsheim unter neuem Namen

Reparieren statt wegwerfen

Der Verein bleibt ein gemeinnütziges Unternehmen, das nur mit Hilfe von Ehrenamtlichen betrieben wird. Sie alle eint unter anderem der Gedanke der Nachhaltigkeit: „Wir wollen, dass Dinge auch mal repariert anstatt gleich weggeworfen werden“, erklärt Elke Haamann und erzählt: „Wir haben beispielsweise eine tolle, hochwertige Kinderjacke bekommen, bei der der Kragen verschmutzt war. Eigentlich sollten Spenden in einwandfreiem Zustand ankommen, sodass sie gleich im Laden einsortiert werden können.“ Damit die Jacke aber nicht im Müll landet, hat Haamann diese dann zu Hause gewaschen und so zum Verkauf gebracht. „Sie war auch sofort weg“, sagt sie. Selbstverständlich gilt nach wie vor, dass Spenden in einem guten Zustand sein müssen, aber manches können die Vereinsmitglieder jetzt flexibler handhaben.