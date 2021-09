Ehemaliges TSG-Gelände in Leonberg Lage und Größe machen Areal zur Perle

Größtes Wohnbauvorhaben

„Vor nicht einmal drei Jahren konnten wir den Startschuss für unser erstes Bauvorhaben im Großraum Stuttgart bekannt geben“, sagte Steffen Jüstel, der Leiter von Pandion in Stuttgart. Nun sei die Baustelle aktuell das größte Wohnungsbauvorhaben in Leonberg. In bester Lage am nördlichen Stadtrand gelegen, werde Pandionleon ein attraktives Umfeld und eine hohe Wohn- und Ausstattungsqualität bieten.