Ehefrau getötet 50-Jähriger stellt sich der Polizei

Tatverdächtiger in Justizvollzugsanstalt eingewiesen

Der Tatverdächtige, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, die den gegen ihn beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.