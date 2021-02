Edle Getränke aus Perouse Bester Schnaps aus der brandneuen Destille

Tim und Roman Essig haben mit der Übernahme des Betriebs in vierter Generation nicht nur die Brennräume renoviert und die Internetseite von „Brand No. 17“ auf Vordermann gebracht, sondern auch die gesamte Brenn-Anlage erneuert. Seit einigen Wochen steht nun eine im Wortsinn brandneue computergesteuerte Destille, die sämtliche Parameter automatisch überwacht, im Brennraum der Brüder Essig. Hergestellt wurde das edelstahl- und kupferglänzende Herz der Brennerei bei der Firma Carl in Eislingen, selbst ein Traditionsunternehmen, das seit dem Jahr 1869 Destillen herstellt. „Zwischen 20 000 und 35 000 Euro muss man für eine solche Anlage investieren“, sagt Tim Essig.

Schnaps in einem Rutsch

Während in früheren Zeiten ein Brenndurchgang einige Male wiederholt werden musste, bevor endlich ein qualitätsvoller Obstbrand aus der Anlage floss, kann mit modernen Destillen der Schnaps in einem einzigen Rutsch gebrannt werden. Zuerst wird dabei ganz klassisch die vergorene Maische mit einem Grundalkoholgehalt von rund fünf Prozent im Brennkessel erhitzt. Der so entstehende rund 35-prozentige Alkohol-Wasser-Dampf steigt daraufhin über den kupfernen Helm und das sogenannte Geistrohr nach oben. Kondensierte früher über eine Kühlereinheit nun bereits die Flüssigkeit, wird sie heute in einer Verstärkerkolonne mit übereinander gestaffelten Destillierböden erneut mehrmals erhitzt. „So reichert sich von Boden zu Boden immer mehr Alkohol an“, erklärt Roman Essig. Die Anlage in Perouse verfügt über drei Destillierböden mit aufgesetztem Dephlegmator. Gleichzeitig wird bei Siedevorgängen die Reinheit des Destillats immer höher. Ein nachgelagerter Katalysator, der in seinem Inneren zahllose Kupferlamellen verbirgt, reinigt die Flüssigkeit noch weiter.

Nach dem siebten Glas, das Roman Essig mit Vorlauf füllt, beginnt endlich der Mittellauf, aus dem später der Obstbrand besteht. „Wenn man im Nachhinein feststellt, dass im letzten Glas schon guter Alkohol war, kann die Menge nachträglich noch dem Mittellauf zugeführt werden.“ Weil die beiden Brüder wegen der Renovierungsarbeiten und der Installation der neuen Anlage in diesem Jahr weniger brennen konnten als gewöhnlich, ist die Brennerei derzeit bis auf die letzte Flasche ausverkauft. „Die nächsten 250 Flaschen haben unsere Stammkunden bereits vorbestellt“, sagt der ältere der beiden.

4,8 Liter Destillat in zwei Stunden

Von dem Brennvorgang, der sich am Samstagmorgen gegen zehn Uhr dem Ende zuneigt, haben die wartenden Kunden der Essigs allerdings nichts. Er ist ein sogenannter Abtrieb für einen Stoffbesitzer. Soll heißen, die Birnen-Apfel-Maische indem Brennkessel gehört einem Obstbauern, in dessen Auftrag Tim und Roman Essig destillieren. Aus 91 Liter Maische werden so binnen zwei Stunden insgesamt 4,8 Liter Destillat mit einem Alkoholgehalt von 71 Prozent.

„Nach ein paar Tagen Ruhezeit wird dann noch durch das Zugeben von Wasser der Alkoholgehalt auf die vom Kunden gewünschte Höhe reduziert.“ Am Ende entstehen an diesem Samstagmorgen auf diese Weise aus einem Fass vergorenem Birnen-Apfel-Brei etwa acht Liter bester Obstbrand. „Woher das butterweiche Quellwasser zum Verdünnen des Destillats stammt, verraten wir aber nicht“, sagt Roman Essig und lacht dabei.