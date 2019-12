Eberhard Heckeler aus Leonberg Leonberger Aufbauhilfe in Thüringen

Doch die Geschichte wollte es anders. So fragte sein Leonberger Amtsnachfolger, Ekkehard Wulf, Anfang 1990 bei dem 1987 in Pension gegangenen Heckeler nach, ob er sich denn vorstellen könnte, ein wenig in Lobenstein behilflich zu sein. Im Mai 1990 hatte sich dort ein „Runder Tisch“ gebildet, der sich als Bürgerliste für die Kommunalwahl aufstellen wollte. „Es war zwar klar, dass sie die Wahl gewinnen werden – es gab ja sonst keinen – , aber keiner hatte Erfahrungen mit Verwaltung, und keiner war vorher im Rathaus tätig“, erzählt Heckeler im Rückblick.

Fragen über Fragen

Als die Bürgerliste dann die Wahlen gewonnen hatte, sei die Arbeit erst losgegangen. „Es gab Fragen über Fragen“, berichtet Heckeler. Wer wird als Bürgermeister, wer als Stellvertreter aufgestellt? An welchen Kommunal-Verfassungen soll man sich orientieren, um eine neue Verwaltung aufzubauen? Der Verwaltungsfachmann Heckeler bekam im Rathaus ein Zimmer. Hier arbeitete er für die Stadt eine Hauptsatzung und für den Gemeinderat eine Geschäftsordnung aus. Dieser wählte dann den Bürgermeister – nicht die Bürger durch direkte Wahl, wie es in Baden-Württemberg üblich ist. Rudi Tröger wurde in Lobenstein zum Bürgermeister gewählt, das Amt des Stellvertreters trat Peter Oppel an. Das Rathaus verlassen musste aus der alten Verwaltung nur, wer sich zu stark mit dem alten Regime identifiziert hatte. „Die Devise war damals, wer für die Stadt Gutes tun will, mit dem reden wir“, erinnert sich Heckeler.