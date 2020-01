Eberdingen/Weissach Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Eberdingen/Weissach - Ein 62 Jahre alter Opel-Fahrer hat sich am Montagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 22 Uhr fiel der Autofahrer einer Streife des Polizeireviers Vaihingen an der Enz auf, weil er auf seiner Fahrt zwischen Hochdorf und Eberdingen Kurven schnitt und in Schlangenlinien unterwegs war. Am Eingang von Eberdingen wollten die Beamten ihn schließlich kontrollieren. Doch der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt durch Eberdingen in Richtung Weissach fort. Die Polizisten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, was den Opel-Fahrer jedoch nicht interessierte.