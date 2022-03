„Earth Hour“ für den Klimaschutz Im Altkreis geht das Licht aus

„Nach der erfolgreichen Teilnahme an der letztjährigen ‚Earth Hour’ war es für uns keine Frage, ob wir dieses Jahr wieder beim Projekt der WWF mitmachen“, sagt Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU). „Mit dem einstündigen Ausschalten möchten wir darauf aufmerksam machen, dass alle einen Beitrag zu einer gesunden und klimaneutralen Zukunft leisten können.“

Rathäuser und Kirche bleiben dunkel

Neben Weissach ist im Altkreis Leonberg auch Weil der Stadt dabei. Hier werden am Samstag für eine Stunde die Beleuchtung von den Rathäusern in Weil der Stadt und Merklingen, der Kirche St. Peter und Paul sowie von einem Teil der Stadtmauer abgeschaltet. Dass die „Earth Hour“ in diesem Jahr auch ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen soll, lobt Bürgermeister Christian Walter: „Die ‚Earth Hour’ steht in diesem Jahr nicht nur für Klima- und Umweltschutz, sondern auch für Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine.“

Ihren Anfang nahm die „Earth Hour“ des WWF im Jahr 2007 im australischen Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ jährlich in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen über 7000 Städte teil. Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 585. Auch bekannte Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro werden bei der „Earth Hour“ jedes Jahr wieder in Dunkelheit getaucht.