Weissach - Licht aus, Klimaschutz an“ heißt es am Samstag, 27. März, zur „Earth Hour“. Seit 2007 ruft die Umweltschutzorganisation WWF weltweit an einem Tag im Jahr dazu auf, für eine Stunde, von 20.30 bis 21.30 Uhr, das Licht auszumachen. Jeder kann und soll mitmachen – Unternehmen, Vereine, Behörden, Privatleute –, und damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Auch in der Region beteiligen sich Kommunen und Landkreise an der Aktion und möchten die Bürger zum Mitmachen animieren.