E-Sports in Vereinen Ist kicken gut und ballern schlecht?

In Herrenberg gibt es bereits ein Team

Wie andere E-Sports-Vereinigungen auch, hat sich Engines auf die Fahne geschrieben, das Computerspielen in die breite Gesellschaft zu tragen, um so auch Druck auf die Politik zu erhöhen. Verband und Vereine bemühen sich um ein neues Image. Vergessen machen wollen sie das Bild von pickeligen Kapuzenträgern, die in Kellern hocken. Stattdessen stärken Vereinsvertreter wie Claudio Stanullo Aspekte des E-Sports, um die es seiner Meinung nach beim Zocken wirklich geht: Gemeinschaft, Spaß, Emotionen. Dinge, die auch im gewöhnlichen Vereinsleben wichtig sind. Die Engines organisieren regelmäßig Mitglieder-Stammtische. Auf ihrem Instagram-Account sieht man Bilder von jungen Menschen, die in einer Bar Brettspiele spielen und witzig vor der Kamera posieren. „Klar sprechen wir dann über E-Sports, aber auch über den VfB oder Autos“, sagt Claudio Stanullo. Das sehen mittlerweile auch Sportvereine so und fragen sich, ob sie die Computerspieler oder E-Sports-Vereine als Ganzes bei sich aufnehmen sollen.

Der VfL Herrenberg war einer der ersten regionalen Sportvereine in Baden-Württemberg, die E-Sports unterstützten. Seit einigen Monaten bietet er Räume und Konsolen an, an denen vier feste Spieler trainieren und Turniere spielen. „Wir wollen den Spielern den Geist eines Vereines näherbringen und gleichzeitig etwas anbieten, das die Jungen machen wollen“, sagt Sebastian Pleier, der Leiter des Projekts E-Sports beim VfL. Ob aus dem Pilotprojekt in Zukunft eine eigene Sparte werde wie der Fußball oder das Tennis, sei aber unklar.

Für den Sportverband passt E-Sport nicht zum Vereinssport

Umstritten ist nicht nur unter Sportvereinen, in welcher Form E-Sports in organisierte Klubs integriert oder als gemeinnützig anerkannt werden könnte. Besonders die Art der Spiele ist ein Reizthema. Sportverbände argumentieren, dass E-Sports als Ganzes nicht unter das Dach des gemeinnützigen Sports passe. In einem Gutachten, das der baden-württembergische Landessportverband im vergangenen Herbst erstellt hat, werden vor allem die kommerziellen Ziele der Spielehersteller kritisiert. Diese würden nicht mit den „demokratischen“ Verbandsregeln des Sports zusammen passen. Auch eine „explizite Darstellung des Tötens“ sei mit den „ethischen Werten“ des Sports nicht vereinbar. Lediglich virtuelle Sportarten wie Fifa seien an die organisierten Vereine anschlussfähig, so das Urteil.

Auch beim VfL Herrenberg können Spieler nur mit Sportsimulationen zocken. Shooter oder Rollenspiele wie Lol seien dagegen tabu, sagt der Projektleiter Pleier. Claudio Stanullo von den Engines schüttelt über solche Entscheidungen nur den Kopf. „Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis sich die Mentalitäten ändern“, sagt er.