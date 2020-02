E-Mobilität im Enzkreis Vier machen mit beim Carsharing

„Ich habe mit Elektromobilität ein bisschen meine Probleme“, sagte Denis Waldherr. „Unsere Umwelt endet nicht an der Grenze von Heimsheim.“ Ihm stelle sich zum Beispiel die Frage, wo die Batterien für die Autos herkommen. Umweltschutz hier sollte nicht auf Kosten anderer Länder stattfinden. Ralf Rüth hinterfragte außerdem, wer sich um die Wartung und Kontrollen der E-Autos kümmern wird, „dass sie unfallfrei und sauber sind“. Hier konnte Jürgen Troll allerdings einlenken. Das ist alles im Service-Paket der EnBW enthalten.

„Ich bin bei der E-Mobilität auch kritisch“, gestand Sabine Kiedaisch (Bürger für Heimsheim) zu. „Aber Carsharing ist ­etwas Gutes.“ Auch Rolf Vetter (SPD) brach eine Lanze für das Projekt: „Wir sollten damit einfach mal anfangen.“ Nach einer ­gewissen Zeit könne man Bilanz ziehen und gegebenenfalls nach Verbesserungen suchen. „Sonst kommen wir ja nie irgend­ wohin.“

Vorreiter in Renningen

Hinter dem Carsharing steckt der Gedanke, dass ein Auto pro Tag nur rund 40 Minuten genutzt wird und mehr als 23 Stunden herumsteht. Dadurch blockiert es wertvolle Frei­flächen. Beim Carsharing (Autoteilen) ersetzt ein Fahrzeug im Schnitt sechs bis zehn andere. Auch Ressourcen werden geschont: Während der Nutzung verbraucht ein Fahrzeug nur ein Drittel seiner Ressourcen, der Rest fällt während der Herstellung und Entsorgung an.

Vorreiter in Sachen Carsharing in der Region ist der Verein „Ökostadt Renningen“. Bereits seit 1992 teilen sich die Mitglieder ihre Autos in der Rankbachstadt. Mittlerweile hat der Verein auch Autos in Weil der Stadt stehen. „Stadtmobil“ betreibt Autos unter anderem in Leonberg, Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg. „Deer“ aus Calw hat Fahr­zeuge in Weil der Stadt und Weissach stehen.