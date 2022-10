E-Mobilität Gerlingen baut E-Ladeinfrastuktur nur zögerlich aus

Kritik kommt im Gemeinderat angesichts dieser allzu passiven Strategie von den Grünen und den Jungen Gerlingern: „Infrastruktur“, sagt beispielsweise die Stadträtin Ulrike Stegmaier (Grüne), „ist Aufgabe der Kommune.“ Und Judith Stürmer (Junge Gerlinger) liest angesichts steigender E-Fahrzeugzahlen „deutlich einen Bedarf nach Schnellladestationen“ aus dem Sachstandsbericht heraus.

Haben die Bewohner von Mehrfamilienhäusern Nachsehen?

Und in der Tat birgt die Fokussierung auf den privaten und privatwirtschaftlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur zahlreiche Gefahren: So dürfte ohne einen massiven Zuwachs an Ladesäulen am Straßenrand die Mobilitätswende künftig an Bewohnern von Mehrfamilienhäusern ohne eigene Garagen und Parkplätze weitgehend vorbeigehen. Und auch Verkehrsminister Wissing hatte erst kürzlich klargestellt, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur sich eben nicht am gegenwärtigen Bedarf orientieren kann. „Der Umstieg auf die Elektromobilität“, so der Minister, „kann nur gelingen, wenn Nutzerinnen und Nutzer von den Vorteilen der Elektromobilität überzeugt sind.“

Soll heißen: Wer hier Henne und wer Ei ist, ist längst entschieden. Nicht die aktuelle Zahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen soll den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Ein Schuh wird nur umgekehrt daraus.