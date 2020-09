Böblingen - Michael Moroff legt sein Amt als Kreisvorsitzender der CDU Böblingen nieder. Das erklärt der Politiker in einer Stellungnahme, die er am Wochenende an die Zeitungsredaktionen versandte. „Mit diesem Schritt will ich Schaden von der CDU abwenden, der durch anhaltende Diskussionen um meine Person entstehen könnte“, erklärt er.