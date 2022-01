E-Carsharing im Enzkreis Ärger wegen Anbieterwechsel

Kommunen wollen dabei bleiben

Der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll hält die Kritik von seinem Kollegen Thomas Fritsch für gerechtfertigt, wie er auf Nachfrage sagte. Doch er will ebenso wie die Nachbargemeinde das E-Carsharing weiterführen. „Wir haben hier in Heimsheim die Besonderheit, dass wir das Elektrofahrzeug auch dienstlich nutzen, weil es direkt am Rathaus steht“, erklärte er. In Mönsheim ist das anders. Dort steht das E-Auto auf dem Parkplatz des hoch über dem Ort gelegenen Sportgeländes. „Es wäre jetzt zu früh, die Flinte ins Korn zu werfen,“ sagte Joachim Baumgärtner. „Hoffen wir, dass es in diesem Jahr besser läuft“, so der UBLM-Gemeinderat angesichts der niedrigen Nutzerzahlen. Auch die Wimsheimer Kämmerin Sophie Husar bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Gemeinde weiterhin an dem Projekt festhalten will.