Drohender Gasmangel Kommunen stimmen auf frostige Zeiten ein

Stufe 1: Saunen und Dampfbäder bleiben zu

Die Stufe 1 soll unmittelbar umgesetzt werden. Dazu zählen die Schließung der Saunen und Dampfbäder in den Schwimmbädern, das Aussetzen von Warmbadetagen sowie die Reduzierung der Wassertemperatur. Schulschwimmen und Schwimmkurse sollen aufrechterhalten werden. In öffentlichen Gebäuden, soll – wo möglich – die Warmwasserversorgung abgeschaltet werden. Im Leonberger Rathaus wurde das Warmwasser laut einer Sprecherin bereits abgestellt. Die Stadt ist wiederum mit einigen ihrer Nachbarn des Landkreises Böblingen in Kontakt. In den städtischen Bädern wurde bereits reagiert. Das Sportbecken im Leobad wird mit Gas auf 22 Grad Grundtemperatur beheizt. Eine weitere Beheizung erfolge ausschließlich durch eine Solaranlage.„Stadtintern wurde die Arbeitsgruppe Energiesparen eingerichtet, die Strategien prüft und entwickelt, wie Energie in städtischen Gebäuden und Einrichtungen eingespart werden kann“, so die Mitteilung.

Die zweite Stufe sieht auch die Schließung etwa von Bädern vor. Auch das Einrichten von sogenannten Wärmehallen sei für diesen Fall angedacht.