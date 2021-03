DRK-Kreischef Michael Steindorfner „Wir können das nicht leisten“

„Irgendwo stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt der DRK-Kreischef. Was alle Ortsvereine im Landkreis Böblingen leisteten, sei enorm. „Wir hatten zwischenzeitlich 140 Helfer in den beiden Corona-Testzentren in Herrenberg und Sindelfingen im Einsatz. Jetzt, wo Herrenberg zu ist, sind es noch 55“, nennt er Zahlen. „Wir haben es damals geschafft, innerhalb von drei Tagen von der Ankündigung durch den Kreis bis zur Eröffnung des Testzentrums Herrenberg mit unseren Helfern den Betrieb zu sichern. Und das jeden Tag für fast ein Jahr.“

Dazu kommen 104 DRKler, die aktuell im Kreisimpfzenrum auf der Sindelfinger Messe im Einsatz sind. Plus die eben schon genannten rund 1000 Helferstunden in den fünf Schnelltestzentren, wo seit Dezember etwa 27 000 Abstriche genommen wurden. „Wir sind schon am Ende der Fahnenstange“, sagt Steindorfner klar. „In der Dimension, in der eine Ausweitung der Schnelltests vorgesehen ist, kann man das mit unseren Einsatzkräften nicht leisten.“ Der Kreisverband habe etwa 2000 ehrenamtliche Mitglieder, aber nicht alle kämen für medizinische Aufgaben in Frage. „Zudem müssen wir ja auch unsere Bereitschaftsdienste abdecken“, gibt er zu Bedenken.

Die Idee, die Corona-Schnelltests dezentral anzubieten, hält der DRK-Chef prinzipiell für richtig. „Aber wir können das alleine nicht bewältigen.“ Für bestimmte Aufgaben kämen für ihn etwa die Feuerwehren in Frage. Doch das Ehrenamt stoße da generell an seine Grenzen.

„Ich denke, da werden zunehmend auch hauptamtliche Tester gefragt sein“, meint Michael Steindorfner. In Rutesheim etwa, das bereits seit vergangenem Freitag eine eigenen Schnellteststelle hat, wird mit einem lokalen Pflegedienst zusammengearbeitet. Bei Testungen an Schulen und in Kitas kooperieren viele Kommunen auch mit Apotheken und niedergelassenen Ärzten.

„Bisher sind die Schnelltestzentren oft am späten Nachmittag oder samstags geöffnet, wo sich mit Ehrenamt agieren lässt. Wenn Schnelltests aber zunehmend zum Einkaufen oder für körpernahe Dienstleistungen benötigt werden, muss man auch den Testbetrieb zeitlich ausdehnen“, meint Björn Schittenhelm. Der Apotheker hat das erste Schnelltestzentrum in Holzgerlingen initiiert und koordiniert die Arbeit der mittlerweile fünf Zentren im Landkreis.

Etwas Erleichterung erhofft sich Michael Steindorfner auch beim Thema Impfung. Ebenfalls am Dienstag hatte das Landratsamt angekündigt, dass es in Leonberg und Steinenbronn „Pop-up-Impfstellen“ geben soll. In Leonberg sollen an vier Tagen Ende März Menschen über 80 Jahre die erste Impfdosis erhalten. „Es stehen mittlerweile etwa 2900 Leute auf der Warteliste“, sagt der DRK-Kreischef. Einige davon haben das Hilfsangebot des DRK in Anspruch genommen. 65 Ehrenamtliche seien hier im Einsatz, sowohl an der Hotline als auch im Fahrdienst. „Es ist schon frustrierend, wenn man den ganzen Tag telefoniert und am Ende nur drei Termine dabei herauskommen“, sagt Steindorfner. Er hätte sich gewünscht, dass dem DRK in den Impfzentren ein Kontingent eingerichtet wird.