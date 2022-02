DRK in Ditzingen Die entscheidende Minute schneller

Mehrere hundert Einsätze im Jahr

Die Helfer vor Ort gibt es in vielen Orten, in Ditzingen seit 2008. In den ersten Jahren waren es laut dem Ditzinger Bereitschaftsleiter zwischen drei und 18 Einsätze für die Ehrenamtlichen, die im Einsatzort wohnen. Vergangenes Jahr waren es 260, zwei Jahre zuvor 403. Die ausgebildeten Ersthelfer werden stets parallel zum Rettungsdienst von der Leitstelle alarmiert. In Ditzingen gibt es sieben Helfer vor Ort, die Zahl sei relativ stabil, sagt Humbert, der Bereitschaftsleiter des DRK Ditzingen.