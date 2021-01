DRK-Fahrradstaffel in Weissach Auf zwei Rädern zum Einsatzort

Gemeinsame Vorstandstreffen der drei Ortsvereine finden seit 2016 regelmäßig statt. Dabei geht es unter anderem um die engere Zusammenarbeit über die jeweiligen Ortsgrenzen hinaus. Im Herbst 2019 wurde ein Aufruf der Leader-Heckengäu-Initiative – mit dem Förderprogramm unterstützt das Land Projekte, die das Leben der Menschen im ländlichen Raum auf unterschiedlichste Weise verbessern – an die Weissacher Vereine verschickt. „Rasch war klar, dass diese Chance zur Umsetzung der übergreifenden Fahrradstaffel ergriffen werden muss“, erklärt Stefanie Henzler. Eine gemeinsame Projektgruppe setzte sich daraufhin zusammen, um zu besprechen, in welchen Gebieten die Staffel eingesetzt werden kann, welche Ausrüstung dafür zusätzlich benötigt wird und nicht zuletzt: Welche Fahrräder sind am besten geeignet?