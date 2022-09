DRK-Bundeswettbewerb Münchingen holt den zweiten Platz

Mimen müssen im Wettbewerb psychologisch betreut werden

Die Münchinger Ersthelfer im Alter zwischen rund 20 und 50 hatten in einem Parcours in der Dortmunder Innenstadt Wettbewerbsaufgaben zu lösen. Es ging um die Betreuung von Passanten, die den Arbeitsunfall eines Handwerkers hatte mit ansehen müssen. Dieser war aus großer Höhe abgestürzt. An anderer Stelle wurde simuliert, dass ein Quad in eine Menschenmenge gefahren war, nicht nur Personen verletzt waren, sondern letztlich auch das Fahrzeug Feuer fing. In einer anderen Situation musste das Team technische Unterstützung leisten: Ein Auto war gegen einen Strommasten gefahren, der Strom war ausgefallen.