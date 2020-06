Dringende Sanierung in Korntal-Münchingen Auf der Bühne des Münchinger Rathauses lauert die Gefahr

Korntal-Münchingen - Im Münchinger Rathaus rücken bald die Handwerker an – schon wieder: Nachdem bei der rund 1,4 Millionen Euro teuren Sanierung zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 Brandschutz und Technik auf den neuesten Stand gebracht wurden, ist jetzt der Dachstuhl dran. Er ist verseucht, weshalb er rasch dekontaminiert werden muss. Dazu kommt der Teil des Stadtarchivs, der dort oben untergebracht ist, für zunächst drei Jahre in einem Interimsgebäude unter. Das alles kostet insgesamt gut 240.000 Euro plus jährlich 30.000 Euro Miete.