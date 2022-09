Dressurreiten Erfolgreicher Wechsel zur Dressur

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Voltigieren Verletzungspech für heimische Teams Erstmals seit langer Zeit richtet der RFV Leonberg mit den baden-württembergischen Titelkämpfen wieder ein hochkarätig besetztes Turnier aus.

Die Erfolgsgeschichte ging weiter. Leni Wächter gewann bereits 2021 den Landesmeistertitel in der Klasse Children und erhielt Bronze bei den Ponys. In diesem Jahr verbuchte sie dann einen Doppelsieg. Im Juli wurde sie in Meißenheim Landesmeisterin sowohl bei den Ponys als auch bei den Junioren auf L-Niveau. Damit qualifizierte sie sich bei den Ponys für die Deutsche Jugendmeisterschaft vom 8. bis 11. September in Verden.