Dreikönig im Altkreis Corona macht Sternsinger kreativ

Deren Inhalte sind auch im Internet unter https://jugend-stmichael.de abrufbar. Außerdem erneuern die Höfinger Sternsinger den sichtbaren Segen. Auch in Flacht und Weissach haben die drei Könige Post verteilt.

Gerlinger Kinder mit Krone

Die Aussendungsfeier ist in Gerlingen in diesem Jahr klein ausgefallen: Am Sonntag bekamen die Kinder und Jugendlichen in der Kirche St. Peter und Paul in Anwesenheit der Eltern lediglich ihre Krone. Tags darauf trafen sich die etwas mehr als 30 Sternsinger – weniger als sonst - in kleine Gruppen aufgeteilt, um ihre Gewänder zu erhalten.

Sind sie sonst im Alter zwischen acht und 14 Jahren, überwiegt laut der Jugendreferentin Luitgard Baumann diesmal die Gruppe der Acht- bis Zehnjährigen. Gesungen wird nur im Freien, allenfalls vor der Haustür. Dort werde auch der Segen angebracht, so Baumann. Erst am Abend treffen die Gruppen zusammen: Dann wird zum Abschluss gemeinsam gegessen.

60 Aktive in Renningen

In Weil der Stadt und Schafhausen kommen die Sternsinger nur auf Bestellung – an diesem Mittwoch oder am Dreikönigstag. „Sie halten Abstand und gehen nicht in die Häuser“, betont Pfarrer Anton Gruber.

Eine Anmeldung ist noch möglich auf der Internetseite www.mh-drs.de. Die Haushalte in Weil der Stadt wurden außerdem mit Segenstütchen versorgt. In Renningen wurden etwa 60 Sternsinger am Sonntag vor dem Rathaus entsandt, um in zwölf Gruppen unterwegs zu sein. Eine ähnliche Aktion gab es am Rathaus in Rutesheim.