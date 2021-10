Drei Verletzte auf der A 8 Lastwagen fährt auf Lastwagen auf

Rutesheim/Pforzheim - Am Mittwochnachmittag ist es auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Pforzheim zu einem Lkw-Unfall mit drei Verletzten und einem dreistelligen Sachschaden gekommen. Gegen 13 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Lastwagen am Stauende in Fahrtrichtung Karlsruhe auf den Lkw eines 63-Jährigen auf. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die beiden 43 und 26 Jahre alten Mitfahrer im anderen Lkw wurden leicht verletzt.