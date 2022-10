„Es gibt nichts, was nicht fliegt“, meint der Moderator, der lässig mit seinem weißen Panamahut auf dem Fluggelände steht und in den Himmel zeigt. Und recht hat er. Drei riesige Teddybären hängen an einer langen Schnur, angehoben von einem Lifter in rund 200 Meter Höhe. Zwar wirken die Bären leicht sediert im gleichmäßigen Wind, aber sie fliegen. Ebenso wie all die anderen fantasievollen und individuellen Drachen, die den Luftraum über dem SFC Malmsheim fest in ihrer Hand haben.