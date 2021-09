Dorfplatz in Hausen Weiler Teilort bekommt neue Liege

Hausen - Die neue Himmelsliege am Hausener Dorfplatz, so beschreibt es die Weil der Städter City-Managerin Marion Beck, ist was für jeden: Für die Romantiker, weil man sich auf der Liege zurücklehnen und auf die vorbeiplätschernde Würm blicken könne. Aber auch für die, die Action lieber haben – denn die hölzerne Liege an der Würmterrasse lasse sich drehen. Dann richtet sich der Blick nicht mehr auf das Wasser, sondern auf die Brücke der Heimsheimer Straße, auf der man dann beobachten kann, wie sich die Autofahrer um die Vorfahrt zanken.