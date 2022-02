Doppelstrukturen in Korntal-Münchingen Kommune will in der Verwaltung sparen

Eine Stadt mit einem großen Problem

Ein „heikles Thema“ nennt Alexander Noak eine Zusammenlegung der Standorte der Feuerwehr-Abteilungen Korntal und Münchingen. Ein gemeinsamer Standort könne nur in der Mitte sein, vor allen Dingen müssten die Hilfsfristen eingehalten werden. „Ein neuer Standort ist langfristig nötig“, sagt Noak. Zwei Gebäude und die zweifache Menge an Fahrzeugen zu unterhalten, kosten die Stadt jedes Jahr viel Geld.

Korntal-Münchingen sieht sich als eine Stadt und will sich auch so präsentieren – hat aber ein großes Problem: die Erschließung. Die Autobahn trennt die Stadtteile voneinander, es gibt keine direkte Verbindung für den motorisierten Verkehr, abgesehen von der Strohgäubahn. „An das Thema müssen wir ran“, findet Noak, die Erschließung sei die Basis. Zumindest eine attraktive Radverbindung müsse her, damit zum Beispiel die Schüler etwa die Bücherei erreichen, wo auch immer sie einmal sein mag.

Erster Schritt ist bereits gemacht

Beim Standesamt im Rathaus Korntal hat die Stadt bereits den ersten Schritt gemacht in Richtung Abbau von Doppelstrukturen: Auf Antrag der Freien Wähler zum Haushalt 2022 wird das Trauzimmer zum Büro, weil das Rathaus wegen immer mehr Personal aus allen Nähten platzt. Auf Heiratswillige wartet weiter das neu gestaltete Trauzimmer im historischen Münchinger Rathaus.

Dort sind künftig auch Vorberatungen der Ausschüsse des Gemeinderats. Auf Sitzungen im Widdumhof will die Stadt verzichten. Zu aufwendig sind Vorbereitung und Bestuhlung. Auch hat die Stadt beim Verbuchen steuerliche Verluste, der Widdumhof ist ein gewerblicher Betrieb.

Noak: „Alles ist offen.“

Alexander Noak betont, beim weiteren Abbau von Doppelstrukturen sei alles offen. Man beziehe die Betroffenen ein, wolle die Stadtteile fair behandeln, und der Gemeinderat bestimme grundsätzlich mit. Zunächst werde die Verwaltung alles erheben, intern untersuchen und Potenziale herausarbeiten, ehe sie mit dem Gemeinderat „ganz offen“ nichtöffentlich diskutiert. Die CDU-Fraktion forderte, dass die Verwaltung Möglichkeiten des Abbaus als Paket zusammenstellt und auch Ausgleiche aufzeigt. „Es gibt keine Denkverbote“, sagt Noak.

Was die Korntal-Münchinger CDU fordert, treibt die Ditzinger Christdemokraten längst nicht mehr um. Längst sind aber die Krisenjahre vorbei, in denen vor allem die CDU-Räte laut die mehrfach vorgehaltene Infrastruktur infrage stellten. Auch der parteilose Oberbürgermeister verkündete, es gebe keine Ewigkeitsgarantie für die Rathäuser. Die Stadt mit ihren vier Ortsteilen hält entsprechend vier Verwaltungen, vier Bibliotheken, mehrere Grundschulen vor. Die Positionen waren nicht mehrheitsfähig.

Grundhaltung des Ditzinger Gemeinderats ist klar

Auch wenn zuletzt die Fusion zweier Feuerwehrabteilungen scheiterte, ist inzwischen die Grundhaltung des Gemeinderats klar: Zentrale Angebote wie Schwimmbad, weiterführende Schulen, aber auch das emissionsintensive Gewerbe sollen in Ditzingen gebündelt werden, dafür sei in den Ortsteilen die Lebensqualität aufzuwerten: Durchgangsverkehr raus, Nahversorgung erhalten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.