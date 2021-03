Ditzinger Verein bekommt Verstärkung Die TSF ticken jetzt mit Geschäftsführer

Ditzingen - Die Zeiten sind nicht gerade die besten, um einen neuen Job anzutreten. Ein Büro hat Gunnar Höckel aber schon mal. Der Telefonanschluss ließ allerdings zunächst noch auf sich warten. Halb so schlimm. Schwerer wiegt da schon, dass in Coronazeiten der direkte Kontakt nur sehr eingeschränkt möglich ist. Doch gerade das ist ein zentraler Punkt, wenn man in einem Sportverein die Stelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers antritt. Genau das ist Gunnar Höckel seit dem 1. März bei den TSF Ditzingen.