Vier Wohnungen speziell für Senioren

Bauen wird die Hemminger HEH Wohnbau Gesellschaft. Sie hat sich laut der Stadtverwaltung schriftlich zum Masterplan verpflichtet. Das Grundsatzpapier des Gemeinderats verpflichtet die Investoren zum Bau von bezahlbarem beziehungsweise gefördertem Wohnraum. Jene speziell an Senioren gerichtete Wohnungen sollen sich zentral in dem Gebäude an der Ludwigsburger Straße befinden. Die entstehende Fläche könnte dabei der Verwaltung und des Investors zufolge in drei 1,5-Zimmer-Wohnungen mit je rund 48 Quadratmetern und eine Zweizimmerwohnung mit rund 75 Quadratmetern Wohnfläche aufgeteilt werden.