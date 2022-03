Ditzinger Lebenslauf Wieder alles anders

Kilometer können überall zurückgelegt werden

In der klassischen Form drehen die Läufer an einem Tag in der Glemsaue in Ditzingen ihre Runden, unterstützt von Streckenposten und begleitet von einem Rahmenprogramm. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, greifen die Organisatoren diesmal aber wieder auf ein coronakonformes Konzept zurück: Wer sich für den guten Zweck bewegen möchte, kann das unabhängig von anderen in dem festgelegten Zeitraum tun.