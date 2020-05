Ditzinger Lebenslauf Plan B reicht bis ans andere Welt-Ende

Ditzingen - Der Ditzinger Lebenslauf ist eine der wenigen Veranstaltungen, die dem Coronavirus trotzte. Das Charityevent zugunsten an Mukoviszidose erkrankter Menschen fand statt – nur eben anders als sonst: Wo sie wollten sind die Teilnehmer bis zum 3. Mai gelaufen, gewalkt, geradelt, geskatet. So absolvierten die Menschen ihren Lebenslauf nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Kanada oder gar am anderen Ende der Welt, in Neuseeland. Auch wenn das Ergebnis nicht an das des Vorjahrs herankommt – zumal dies mit 4727 Läufern und 142 000 Euro Spenden ein Rekordergebnis war – sind die Organisatoren mit den vorläufigen Zahlen rundum zufrieden.