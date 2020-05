Ditzinger Lebenslauf Eine normale, chaotische Familie mit Spaß am Leben

Auf den ersten Schock kam bald der nächste, viel schlimmere: Silvia Kunz erfuhr im sechsten Monat, dass die Zwillinge einen Darmverschluss hätten. Unbehandelt endet er tödlich. Laut der Ärzte würden die Babys noch im Mutterleib sterben. Für die werdenden Eltern der blanke Horror. „Man funktioniert nur noch.“ Das Paar hörte sich in der Freiburger Klinik eine zweite Meinung an. Dort beschlossen die Ärzte, die Zwillinge zu holen. In der 29. Schwangerschaftswoche. An einem Dienstag. Das Datum brannte sich in Silvia Kunz’ Kopf auch deshalb so ein, weil sie einen Tag zuvor heiratete.