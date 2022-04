Ditzinger Lebenslauf 24 Stunden lang durch Hemmingen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Doktor Unermüdlich hilft „Muko-Patienten“

Die Naturenergie Glemstal will für jeden gelaufenen Kilometer während dieser 24 Stunden zugunsten der Regionalgruppe Ludwigsburg/Heilbronn des Vereins Mukoviszidose spenden. „Wir wollen damit diejenigen Menschen ansprechen, die sonst nicht mitgelaufen wären, auch weil sie selbst keinen Sponsor gefunden hätten“, erklärt Ulrich Ramsaier. Die Teilnehmer dürfen allerdings gerne zusätzliche Spendengeber akquirieren.

Rundkurs einmal quer durch Hemmingen

Unter anderem aus organisatorischen Gründen handelt es sich bei dem 24-Stunden-Lauf nicht um eine separate Veranstaltung, betont Ulrich Ramsaier. Die Hemminger Aktion sei lediglich ein Bestandteil des Ditzinger Lebenslaufs. Eine Strecke wird deshalb explizit nicht verpflichtend vorgegeben. Allerdings wurde ein Vorschlag erarbeitet, der als Karte an Start und Ziel am Sportplatz der GSV Hemmingen an die Läufer ausgegeben wird. Der rund sechs Kilometer lange Rundkurs führt entlang des Nahwärmenetzes einmal quer durch Hemmingen, um die unterirdischen Leitungen ins Bewusstsein zu rufen.

Die Sportler des GSV Hemmingen sind in die Idee eingebunden. Sie unterstützen die 24-Stunden-Aktion, indem sie sich um die Verpflegung der Läufer kümmern. Zusammen mit dem TSV Schwieberdingen und dem FV Markgröningen wollen sie zudem dafür sorgen, dass auch in den Abend- und Nachtstunden Teilnehmer auf der Strecke unterwegs sind. Bei der Gemeinde Hemmingen stößt das Vorhaben auf Zuspruch.

Kulturelles Begleitprogramm mit Jazz-Konzerten

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, finden alle Teile des 24-Stunden-Laufs komplett im Freien statt, inklusive der Anmeldung am Sportplatz. Auch das kleine kulturelle Rahmenprogramm wird vollständig ins Freie verlegt: Das Jazztrio um Klaus Graf, Thilo Wagner und Veit Hübner spielt am Sonntag ab 11 Uhr in zwei Sessions mit je 45 Minuten im Schlosspark des Rathauses in Hemmingen. Für die Darbietungen wird kein Eintritt erhoben. Stattdessen wird eine Spendenbox für den Verein Mukoviszidose aufgestellt.

Ulrich Ramsaier hofft, dass Hunderte Läufer dabei sein und einige Tausend Kilometer zusammenkommen werden. „Wir glauben, die Leute haben mal wieder Lust auf eine solche Art von Veranstaltung“, sagt er.

Wer sich am 24-Stunden-Lauf beteiligen möchte, kann sich an Start und Ziel melden. Bis zum Ende des Aktionszeitraums können sich Interessierte zudem noch für den Ditzinger Lauf registrieren. Der Link zum Anmeldeportal ist auf der Internetseite www.ditzinger-lebenslauf.de zu finden. Dort gibt es zudem weiterführende Informationen zur Veranstaltung.