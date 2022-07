Ditzinger Großprojekte Schulräume für viele Generationen

Was wird aus der Konrad-Kocher-Schule? Im Jahr 2023 ist Baubeginn für die zentrale Grundschule in Ditzingen. Die Grundschüler sowohl der heutigen Konrad-Kocher-Schule als auch der Wilhelmschule werden auf dem Campus der Konrad-Kocher-Schule zusammengelegt. Die Stadt hat jetzt mit einem Zeitplan auch den Zeitpunkt des geplanten Umzugs bekannt gebeben. Dieser ist demnach im Jahr 2025 geplant. Dann werden sowohl die Schüler der Wilhelmschule als auch die Grundschüler der Konrad-Kocher-Schule in das neue Gebäude einziehen.