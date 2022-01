Ditzinger Einrichtung Musikschule trotzt der Pandemie

Die Mehrheit des Rats trug den Antrag allerdings nicht mit. In ihrer Begründung stellten die anderen Fraktionen klar, dass dies keine Missachtung der Einrichtung sei. Tatsächlich wird die Arbeit der Jugendmusikschule immer wieder gewürdigt. Doch „jedes Jahr noch eins draufzulegen halte ich für keine gute Strategie“, sagte etwa die SPD-Fraktionschefin Sabine Roth. Oberbürgermeister Michael Makurath fasste die kurze Diskussion letztlich mit den Worten zusammen: „Wir stehen zu unserer Förderung“ – das sei auch dann der Fall, wenn sich Härten in der Gegenwart zeigten, es der Stadt also finanziell schlechter gehe oder aber neue, unerwartete Ausgaben hinzukämen.

In der Pandemie ist Neues entstanden

Die Einrichtung selbst hat in der Pandemie neue Wege beschritten. „Ein breites Interesse der ganzen Familie“ sei zu erkennen, sagt der Schulleiter Manfred Frank. Durch den Onlineunterricht eines Kindes sei bisweilen der Kontakt zu Eltern und Geschwistern entstanden. Die Einrichtung habe darauf mit einer Umgestaltung bei den Ermäßigungen reagiert. Das führte zwar zunächst zu nahezu doppelt so hohen Einbußen – künftig 60 000 statt 35 000 Euro. Doch das werde durch einen um zweieinhalb Prozent höheren Landeszuschuss ausgeglichen.

In der Pandemie neue Angebote kreiert

Zu den neuen Entwicklungen zählt auch ein Angebot für Schüler im Klassenmusizieren. Weil das Klassenmusizieren online nicht möglich ist – die Schüler hören sich laut Frank immer nur zeitverzögert, was ein Zusammenspiel unmöglich macht – schuf die Jugendmusikschule ein Angebot für jene, die nach dem Klassenmusizieren weiterhin Unterricht in der Jugendmusikschule nehmen wollen. Die Realschule indes erweiterte das Klassenmusizieren in den fünften Klassen um ein Schuljahr.

Es seien „gute Dinge entstanden, die zukunftsträchtig sind“, sagt Frank zuversichtlich. Zumal er in dieser Zeit auch gesehen habe, „wie tief im Alltag das Musizieren seinen Platz hat“ – zumindest bei all jenen, die schon vor dem Lockdown Musik machten.