Ditzinger Bahnhof Auswirkungen der Megabaustelle

Konkret wird sich der Gemeinderat damit vor der Sommerpause befassen, der Baubeginn ist erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen. Auf dem Straßenabschnitt zwischen Wilhelmstraße und Gerlinger Straße müssen der neue Quartiersplatz, der Bahnhofsvorplatz und die neue Tiefgarage an das Straßennetz angebunden werden. Die Verkehrsströme und -flächen – also Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr, müssten neu geordnet werden, beschreibt die Verwaltung die Aufgabe an die Planer. Das bedeutet: Die Radschutzstreifen auf der Stuttgarter Straße sollen in beide Richtungen vervollständigt werden. Der Kreuzungsbereich wird mit taktilen Elementen ausgestattet, das heißt, beim Drüberfahren „rumpelt“ es spürbar, und die Bordsteine sollen abgesenkt werden. „Grünflächen in der Stuttgarter Straße auf Höhe Gebäude 28 sorgen beidseitig für eine Gliederung und Aufteilung der Verkehrsflächen“, teilte die Stadt den Gemeinderäten mit.