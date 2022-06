Ditzingen Zukunft des Fuchsbaus ungewiss

Was ist die Idee?

Die ersten Überlegungen zur Neugestaltung des Quartiers zwischen Bahnhof und Innenstadt reichen etliche Jahre zurück. Dabei geht es nicht nur um die Modernisierung aus architektonischer Sicht, sondern zugleich um die Verkehrsführung in der Kernstadt. Die Pläne wurden in der Wirtschafts- und Finanzkrise hintangestellt. Und doch schwang diese Überlegung immer mit, wenn der Gemeinderat über den Fuchsbau sprach. Das wird auch jetzt wieder der Fall sein, denn inzwischen läuft ein Architektenwettbewerb. In knapp einen Monat steht fest, nach welchen Plänen das Gebiet neu gestaltet wird, in dem sich der Fuchsbau befindet.