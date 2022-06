Ditzingen Wird die Moschee doch nicht gebaut?

Alles auf Anfang in der Diskussion um die geplante Mosche in Ditzingen? Der Gemeinderat reagierte irritiert auf die Stellungnahme des Vorstands des türkisch-islamischen Kulturvereins, die am Sonntagabend bei der Stadt eingegangen ist. Man wolle weiterhin an dem Projekt festhalten, schreibt der Generalsekretär Erol Özdemir darin im Namen des Moscheevereins. „Allerdings entwickeln sich die Rahmenbedingungen in solch eine Richtung dass wir nur noch ‚einstecken’ müssen. Keine der genannten Eckpunkte entwickeln sich zu unserem Vorteil, ganz im Gegenteil.“ Am Ende heißt es: „Daher empfehlen wir, uns so schnell wie möglich nochmals gemeinsam an einen Tisch zu setzen und die Punkte zu besprechen.“