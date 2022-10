Ditzingen Wer soll aufs Schild gehoben werden?

Mit dem Anschluss habe die Industrialisierung in der Stadt eingesetzt. Daher gelte dies „als Keimzelle der wirtschaftlichen Prosperität unserer Stadt“. Mit diesen Worten hatte die Ditzinger CDU-Ratsfraktion vor wenigen Monaten ihren Antrag begründet, den neuen Bahnhofsplatz „Andreas-von-Renner-Platz“ zu nennen. Am Montag beriet zunächst der Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales – der sich schnell in einer Grundsatzdebatte befand, zumal er in derselben Sitzung über Infotafeln und -stelen für Ditzinger Persönlichkeiten zu entscheiden hatte. Diese sollen auf einen Antrag der Unabhängigen Bürger (UB) an beziehungsweise vor den Geburts -oder Wohnhäusern aufgestellt werden.