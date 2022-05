Ditzingen Wattestäbchen setzt Haus in Brand

- Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen hat am Montagabend einen Schaden in Höhe von 350 000 Euro verursacht. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, hatten Nachbarn gegen 20.30 Uhr starke Rauchentwicklungen aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rechbergstraße in Ditzingen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich noch zwei Personen auf dem Balkon im ersten Obergeschoss und zwei Personen im Dachgeschoss, ein Raum brannte lichterloh. Wegen starker Verqualmung im Treppenhaus konnten vier Bewohner in den oberen Geschossen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen.