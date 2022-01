Ditzingen wächst weiter Ringen um neue Baugebiete

Ditzingen - Wie schafft der Gemeinderat einen Ausgleich zwischen vier ehemaligen Bauerndörfern, die seit mehreren Jahrzehnten eine Stadt bilden? Im Gemeinderat sitzen Vertreter aus allen Ortsteilen – und doch gibt es hin und wieder Diskussionen darüber, in welchem Ortsteil das nächste Baugebiet ausgewiesen, also Wohnraum geschaffen wird, der aus Sicht der Räte in allen Ortsteilen dringend benötigt wird. In der ersten Sitzungsrunde des neuen Jahres steht ein Baugebiet in Hirschlanden auf der Agenda. Dafür soll der Satzungsbeschluss gefasst, also Baurecht geschaffen werden.