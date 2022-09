Ditzingen/Vahingen an der Enz Zwei Frauen um mehrere Tausend Euro gebracht

So auch in diesen beiden Fällen: Im Glauben, dass es sich bei den Verfassern der Nachrichten tatsächlich um die jeweilige Tochter handeln würde, überwiesen die Frauen die geforderten Geldbeträge auf die mitgeteilten Konten. Bei dem Fall in Vaihingen an der Enz wurde auch noch ein zweiter Betrag gefordert, der jedoch nicht überwiesen wurde. Beide Opfer stellten den Betrug erst fest, als sie im Nachgang Kontakt zu ihren richtigen Töchtern hatten.