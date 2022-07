Ditzingen Unbekannter flüchtet nach Unfall

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Hirschlanden ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei berichtet, beschädigte der Unbekannte zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr mutmaßlich beim Ausparken einen in der Heimerdinger Straße abgestellten BMW. Der Unfallfahrer muss rückwärts ausgeparkt haben. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern.