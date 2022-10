Am Donnerstag hat ein noch unbekannter Täter zwischen 4.40 und 14.50 Uhr einen Motorroller in der Zollernstraße in Ditzingen gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Explorer Race GT 50 in den Farben rot und grau stand während der Tatzeit vor der Garage des Besitzers. Der Roller ist ausgestattet mit einem sogenannten Topcase, in dem ein Helm, Handschuhe, ein Geschirrtuch und ein Schlauchschal aufbewahrt wurden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 entgegen.