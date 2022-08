Ditzingen Trumpf: Mehr als hundert neue Auszubildende

Mehr als hundert neue Auszubildende und dual Studierende beginnen bei Trumpf am Stammsitz in Ditzingen im September ihre Berufskarriere. Gut die Hälfte der Ausbildungsplätze haben nach Unternehmensangaben einen IT-Bezug. Das Hochtechnologieunternehmen bildet etliche Auszubildende auch in Informatik aus. „Als Unternehmen tragen wir eine Mitverantwortung dafür, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Ausbildung ist hier das zentrale Instrument. Deshalb bieten wir viele Plätze an, die einen IT-Bezug haben oder sich ganz auf dieses Thema fokussieren“, sagt der Ausbildungsleiter des Ditzinger Unternehmens, Marco Klein.