Ditzingen Seniorin irrt mit Auto durch Straßen

Die Seniorin stand erst mit ihrem Wagen mitten auf der Stettiner Straße und setzte sich dann langsam in Richtung Hirschlander Straße in Bewegung. Auf ihrer Fahrt über die Autenstraße, Leonberger Straße und Weilimdorfer Straße in Richtung Siemensstraße überfuhr sie zwei flache Kreisel und mehrere Bordsteine. Sie missachtete an Kreuzungen und Einmündungen teilweise die Vorfahrt. Andere Fahrzeuge und ein Fußgänger mussten ihr ausweichen. In der Siemensstraße bog sie schließlich im Zeitlupentempo auf das Gelände einer Tankstelle ein, wo ihre Fahrt gegen 17.45 Uhr an einem dort stehenden Transporter endete.