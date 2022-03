Ditzingen Saatkrähe ärgert Anwohner und Landwirte

Saatkrähen sind laut dem Naturschutzbund überwiegend in der Nähe landwirtschaftlicher Felder zuhause, aber auch in Parks, Städten, Dörfern und in lichten Wäldern. Sind sie erst einmal da, bleiben sie auch. „Saatkrähen sind standorttreu“, hatte die Stadtverwaltung bereits im vergangenen Jahr das Problem skizziert. Die Vögel verhalten sich somit wie Stadttauben: Haben sie sich erst einmal angesiedelt, kommen sie über Jahre hinweg immer wieder. Selbst wenn man wollte, nütze es auch nicht, Bäume gänzlich zu stutzen, machte die Verwaltung klar. Die Saatkrähen verschwänden nicht, sie verlagerten sich nur.

Die Ditzinger sind mit dem Problem nicht allein. Auch am Ludwigsburger Campus bevölkern Krähen die Bäume. Laut dem Städtetag und dem Landwirtschaftsministerium sind in den Kommunen verschiedene Maßnahmen zur Vergrämung angewandt worden – von Laserstrahlen über Flatterbänder bis hin zu Vogelattrappen und dem Einsatz von Falknern. Doch alles habe meist nur kurzfristig und lokal gewirkt – oder das Problem gar verschärft. Soll der Erfolg von Dauer sein, muss dies – wie bei den Tauben – durch örtlich angepasste Maßnahmen geschehen. „Häufig führen derartige Vergrämungsaktionen auch zu einer Aufsplitterung der Kolonien und damit zu einer Verteilung des Problems auf eine größere Fläche, oft auch unter Zunahme der Populationen in den Folgejahren und somit zu einer Erhöhung der Belastung“, heißt es im Ditzinger Rathaus.

Die SPD-Fraktionschefin Sabine Roth gab sich mit dem Ergebnis des Gutachtens nicht zufrieden. Sie kritisierte unter anderem, dass ein Brutplatz gar nicht in der Untersuchung enthalten sei. Für den Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) stellte das Fehlen weniger Brutplätze keinen Widerspruch zum Ergebnis dar. Die Fälle seien offenbar übertragbar, was die Frage der Vergrämung anbelange, und es gebe keine rechtliche Ausnahmegenehmigung dafür. „Zur Natur gehören manchmal auch störende Erscheinungen“, so sein Fazit.

In Deutschland besonders geschützt

Landwirt Frank Hagenlocher sieht das anders: „Wenn die Population eine gewisse Größe erreicht hat, muss man den Artenschutz überdenken.“ Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass diese Forderung an die Europa-Abgeordneten zu richten sei. „Wir tun, was wir können. Sie sehen, dass wir in dem Punkt relativ wenig können.“ Die Saatkrähe unterliegt sowohl europäischem als auch bundesdeutschem Naturschutzrecht. Sie stammt ursprünglich aus Steppenlandschaften, wurde später aber verdrängt. Die Vogelart darf in einigen europäischen Staaten bejagt werden, in Deutschland nicht.