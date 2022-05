Ditzingen Polizist bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einem Streit von drei Männern in Ditzingen ist am späten Mittwochabend ein hinzugerufener Polizeibeamter verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 23.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in der Ditzinger Kernstadt zu Streitigkeiten gekommen. Im Verlauf schlug ein 32-Jähriger auf einen 50-Jährigen ein. Ein 41-Jähriger mischte sich ein und schlug gemeinschaftlich mit dem 32-Jährigen auf den 50-Jährigen ein.