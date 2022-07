Ditzingen Notebook beginnt zu brennen

Glimpflich endete am Samstagabend der Brand eines Notebooks in Ditzingen. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, hatte eine Familie bei ihrer Rückkehr in ihre Wohnung in der Georg-Elser-Straße Brandgeruch und eine leichte Verrauchung im Wohnzimmer wahrgenommen. Die Familie begab sich in einen gesicherten Bereich und verständigte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr. Ursache war ein Notebook. Dessen brennender Akku hatte bereits ein Loch ins Polster gebrannt. Glücklicherweise erstickten die Flammen von selbst, zur Sicherheit benetzten die Einsatzkräfte das Polster mit Wasser.